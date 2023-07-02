Moldova, saldırganın uluslararası düzeyde arandığını açıkladı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 02.07.2023 - 10:44

Polis Müdürü Viorel Cernauteanu ve Başsavcı Vekili Ion Munteanu, bugün Kişinev Havalimanı saldırısıyla ilgili basın toplantısı düzenleyip Tacikistan vatandaşı olan saldırganın, bir banka müdürünün kaçırılmasıyla ilişki olarak uluslararası düzeyde arandığını belirtti. Moldova hükümeti, polis ve savcılığın basın toplantısına ilişkin şu açıklamaları yaptı;

“Saldırgan, İstanbul-Kişinev güzergahıyla geldi, saat 14.48'de iniş yaptı. 15:21'de söz konusu kişinin belgeleri, Sınır Polisi tarafından incelendi, o sırada kişi tecrit edildi ve Moldova Cumhuriyeti topraklarına girişinin kabul edilemeyeceği bildirildi.

Saldırganın giriş anında Interpol, Europol gibi uluslararası bürolar tarafından aranmadığı, ancak olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda Tacikistan'daki meslektaşlardan uluslararası alanda arandığı yanıtı alındı.”

TERÖR SUÇUNDAN DAVA AÇILMADI

“Başsavcılık, terör suçundan dava açılmadığını belirterek ağırlaştırıcı sebeplerle cinayet suçundan ceza davası açtı.”

“(Saldırganın) Askeri gruplarla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi yok.”

“Sınırda alıkonulma nedeni, kişinin geliş nedenini ve Moldova Cumhuriyeti topraklarında bulunma amacını çok net bir şekilde açıklayamamasıydı.”

“Tacikistan'daki yetkililerle yapılan doğrudan iletişimin sonucunda, bu kişinin bir banka müdürünü kaçırdıktan sonra uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi. Henüz Moldova Cumhuriyeti topraklarına giriş yapmamış başka kişilerin de buna karıştığı tespit edildi.”