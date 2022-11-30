Monopoly oyununda silahlar konuştu: Aile faciasından dönüldü

30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:30

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Tulsa kentindeki bir evin yakınlarında silah sesi duyan görgü tanıkları polisi arayınca, ortaya kıl payı atlatılan bir aile faciası çıktı.

Tulsa Polis Departmanı memuru Danny Bean'e göre, aşırı derecede alkollü olduğu tespit edilen John Ronald Dewayne Armstrong, iki aile üyesine silah çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet kayıtlarına göre Armstrong için, ölümcül silahla saldırı suçlamasıyla 25 bin dolar kefalet belirlendi.

"GÖZDAĞI VERMEK İSTEDİ"

Newsweek'e konuşan Bean, "Tüm aile içkiliydi ve Monopoly oynuyorlardı. Oyun sırasında şüpheli ile üvey baba ve üvey kardeş arasında bir tartışma çıktı. Şüpheli Armstrong bunun üzerine sinirlendi, silahını çekti ve ateşledi" dedi. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Polis memuru Bean, şüphelinin niyetinin bir el ateş ederek aile üyelerine gözdağı vermek olduğunu belirtti.

"PARALAR TÜM EVE DAĞILMIŞTI..."

Olay yerine intikal eden polis, yerde buruşturulmuş Monopoly oyununun kalıntılarını buldu.

Bean, "İçeri girdiğimizde mobilyaların ters çevrildiğini, Monopoly oyununun tüm eve fırlatıldığını, parçaların ve Monopoly paralarının her yere dağıldığını gördük" dedi.

Bean, daha önce Monopoly oyunu yüzünden çatışma çıktığına hiç şahit olmasa bile, tatillerde aile içi anlaşmazlıkların arttığını görmeye alışkın olduklarını söyledi.

MONOPOLY NASIL OYNANIR?

Monopoly, Amerikan oyuncak ve oyun üreticisi Parkers Brothers tarafından üretilmiş, emlakçılık konulu, zar ile oynanan bir masa oyunudur, İngilizcede "tekel" anlamına gelmektedir. Türkiye'de "Borsa" adıyla piyasaya sürülmüş ve büyük satış rakamları yakalamıştır.

Oyuncuların amacı, mümkün olduğunca çok emlak satın alarak (tekelleşerek) diğer oyuncuları iflasa sürüklemektir.

Oyuncular zar atarak karelerde ilerleyerek döngüyü tamamlar, ancak aynı zamanda kiralama, satın alma, inşa etme ve ticaretin içinde bulunduğu ekonomik aktivitelerle birlikte ekonomik anlamda en güçlü olmaya çalışırlar.

1929'da Charles Darrow tarafından bulunan oyun yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmıştır.

Bu rakam Monopoly'i "dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu" yapmaktadır.