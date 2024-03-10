Morgda karışıklık: Başkasını toprağa verdiler
Galler'de bir üniversite hastanesinin morgunda yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük ses getirdi. 2020 yılında morga gelen bir aileye yanlış bir kişinin cansız bedeninin teslim edildiği ve ailenin bu durumun farkına varamayıp hiç tanımadıkları biri için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.
Galler'in Cwmbran kentindeki Grange Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir olay ülkede kısa sürede gündem yarattı.
2020 yılında yaklaşık 450 milyon dolara inşa edilen üniversite hastanesinin morgunda bir aileye yanlış bir adamın cansız bedeninin teslim edildiği ortaya çıktı. Ailenin bu durumun farkına varmadığı ve tanımadıkları adam için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.
Hastanede yapılan incelemeler sonucunda cenaze töreninden aylar sonra durumun anlaşıldığı ortaya çıktı. Yetkililer aileden özür dilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi karışıklığın insan hatasından dolayı meydana geldiğini aktarırken, cenazesi yapılan adamın başka bir yakını olmadığı da belirtildi.
Hastanenin sözcüsü, "Biz durumdan etkilenen aileler için çok üzgünüz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık" dedi.
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