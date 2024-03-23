Moskova saldırısında yeni gelişme: Kremlin'den açıklama geldi!

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 60 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından saldırıda yer aldığı belirtilen 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:22
Moskova saldırısında yeni gelişme: Kremlin'den açıklama geldi!
Abone Ol google-news

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıya ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin, FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü açıkladı.

Kremlin, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.

IŞİD SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Terör örgütü IŞİD, Moskova'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

IŞİD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.


Moskova haberleri Rusya haberleri IŞİD haberleri

İlgili Haberler

Moskova'daki 'ölümcül konser'in ayrıntıları ortaya çıktı!

Moskova'daki 'ölümcül konser'in ayrıntıları ortaya çıktı!
Ukrayna'dan Moskova saldırısı mesajı: Suçlamaları reddediyoruz

Ukrayna'dan Moskova saldırısı mesajı: Suçlamaları reddediyoruz
Moskova'daki saldırıya ilişkin Türkiye'den kınama

Moskova'daki saldırıya ilişkin Türkiye'den kınama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı
Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
KONDA’dan çarpıcı anket... Oyları en çok artan parti: Kararsız gençler

KONDA’dan çarpıcı anket... Oyları en çok artan parti: Kararsız gençler
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?
AKP'li Belediye Başkan adayı Recep Karataş’a saldırı

AKP'li Belediye Başkan adayı Recep Karataş’a saldırı
Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…

Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…
Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı

Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı
İspanyol tekstil devi İnditex’te işçi eylemi: Adaletsizlik ve maaş sorunları gündemde

İspanyol tekstil devi İnditex’te işçi eylemi: Adaletsizlik ve maaş sorunları gündemde