Moskova'da savaşa önlem mi alınıyor?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:50

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:51

Rusya'nın başkentindeki yüksek binaların çatılarına Pantsir uçaksavar sistemleri yerleştirildi. Hatta Moskova'daki Savunma Bakanlığı binasının çatısına da sistemin kurulduğu görüldü.

Doğruluğu ispatlanmamış bilgilere göre, Rusya'nın başkentinde başka yerlere de uçaksavar sistemleri yerleştirildi.

CNN'de yer alan habere göre Pantsir uçaksavar sistemi, Rus kuvvetlerinin teçhizatındaki en modern silah türlerinden biri olarak biliniyor.