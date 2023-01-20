Moskova'da savaşa önlem mi alınıyor?
Rusya'nın başkenti Moskova'da yüksek binaların üzerine vinçle Pantsir hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği görüldü. Görüntüler, "Savaş Rus topraklarına kadar geliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Rusya'nın başkentindeki yüksek binaların çatılarına Pantsir uçaksavar sistemleri yerleştirildi. Hatta Moskova'daki Savunma Bakanlığı binasının çatısına da sistemin kurulduğu görüldü.
Doğruluğu ispatlanmamış bilgilere göre, Rusya'nın başkentinde başka yerlere de uçaksavar sistemleri yerleştirildi.
CNN'de yer alan habere göre Pantsir uçaksavar sistemi, Rus kuvvetlerinin teçhizatındaki en modern silah türlerinden biri olarak biliniyor.
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