Mossad’dan İran açıklaması: Rejim değişene kadar sürecek

14.04.2026 17:22:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea, ABD-İsrail’in İran’a yönelik son operasyonları sırasında Tahran’da aktif olduklarını ileri sürdü. Barnea, operasyonların sona ermediğini ve hedeflerinin “rejim değişikliği” olduğunu söyledi.

İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea, Holokost Anma Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mossad’ın İran’daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barnea, “Tahran’ın kalbinde faaliyet gösterdik. Hava kuvvetlerine hassas istihbarat sağladık ve İsrail’i tehdit eden füzeleri hedef aldık” dedi.

Saldırıların sona erdiğine dair algının doğru olmadığını savunan Barnea, istihbarat çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

“Bu görevin çatışmaların sona ermesiyle tamamlanacağını düşünmedik. Operasyonlarımızın sonrasında da devam etmesi için yoğun hazırlık yaptık” diyen Barnea, sürecin uzun vadeli olduğunu öne sürdü.

“HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ”

Barnea, “Bu radikal rejim değişene kadar sorumluluğumuz sürecek” dedi.

İsrail’in kendisine yönelik tehditler karşısında pasif kalmayacağını savunan Barnea, “Başka bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalırken seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

