Muhalif lider cezaevinde ölü bulunmuştu... Eşi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:43

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:12

Moskova'daki bir mahkeme, salı günü, merhum Rus muhalefet lideri Aleksei Navalni'nin eşi Yulia Navalni'nin gıyabında iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, Rusya dışında yaşayan Yulia Navalni'yi "aşırılıkçı" bir gruba katılmakla suçladı. Bu karar, ülkeye ayak basması halinde kesin olarak tutuklanacağı anlamına geliyor.

NAVALNİ'NİN MÜCADELESİ

47 yaşındaki Yulia Navalni, kocasının Şubat ayında bir Arktik ceza kolonisinde ölümünden sonra dikkatleri üzerine çekti ve Navalni'nin "güzel Rusya" hayali için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Salı günü X platformunda yazdığı bir mesajda Yulia Navalni, destekçilerine mahkeme kararından ziyade Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı verilen mücadeleye odaklanmaları çağrısında bulundu, "Bu konuda yazarken, lütfen ana şeyi yazmayı unutmayın: Vladimir Putin bir katil ve savaş suçlusudur. Onun yeri hapishane olmalı, Lahey'de rahat bir hücrede değil, Rusya'da - Aleksei'yi öldürdüğü aynı (ceza) kolonisi ve aynı 2x3 metre hücrede" ifadelerini kullandı.

KREMLİN YANIT VERDİ

Kremlin, Navalni'nin öldürülmesini emretmediklerini belirtti. Yulia Navalni, eşinin ölümünden bu yana, San Francisco'da ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere birçok üst düzey Batılı liderle bir araya geldi.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen İnsan Hakları Vakfı, geçen hafta Yulia Navalni'yi başkan olarak atadı ve Navalni, yeni rolünü Putin'e karşı sürdürülen mücadeleyi yoğunlaştırmak için kullanacağını belirtti. X platformunda yaptığı açıklamada, "Putin'e karşı mücadelede, güzel Rusya için mücadelede yararlı olabilecek her şeyi dikkate alacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rus muhalefet lideri Aleksei Navalni, 2021 yılında Almanya'da zehirlenme tedavisinin ardından Rusya'ya döndü ve hemen havaalanında tutuklandı. Bu olay, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı.

Navalni, çeşitli suçlamalarla 19 yıl hapis cezasına çarptırılarak, Arktik bölgesindeki sert koşullarıyla bilinen bir ceza kolonisine gönderildi. Şubat 2024'te, hapishanede bilincini kaybetmesinin ardından yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve hayatını kaybetti. Navalni'nin ölümü, Rusya'da ve dünya genelinde büyük tepki ile karşılandı?.