Navalni'yi toprağa vermişti... Rus rahip, görevinden uzaklaştırıldı

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni için düzenlenen anma töreninde cemaati yönlendiren rahip Dmitry Safronov, ülkenin Ortodoks Kilisesi Baş Patrik’i tarafından üç yıllığına görevinden uzaklaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:58
Navalni'yi toprağa vermişti... Rus rahip, görevinden uzaklaştırıldı
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Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Piskoposluğu, Mart ayında Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni için düzenlenen anma töreninde rahiplik görevini gerçekleştiren Rus Ortodoks rahibin üç yıl süreyle ruhbanlık görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Piskoposluk, Salı günü internet sitesinde yayınladığı açıklamada, rahip Dmitry Safronov'un 2027 yılına kadar kutsama yapmasını, cüppe giymesini ve kilisenin rahiplik haçını taşımasını yasaklayan cezanın nedenini söylemedi. 

Karar, Putin hükümetine olan yakınlığıyla bilinen Patrik Kirill tarafından onandı. Safronov ayrıca ilahi okuru görevini yerine getirmek üzere Moskova'daki başka bir kiliseye nakledilecek.

Rus Ortodoks Kilisesi Piskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, "Kefaret döneminin sonunda, yeni kilisesinden gelen yorumlara dayanarak, rahiplik hizmetine dönüş olasılığı hakkında bir karar verilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU? 

26 Mart'ta Safronov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya içindeki en sert eleştirmeni olan ve Şubat ayında bir hapishanede, 47 yaşında ölen Navalni için binlerce kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlemişti.

Rus yetkililer, devam etmekte olan soruşturmayı sebep göstererek Navalni’nin bedenini teslim etmeyi reddetmişti.

Navalni’nin bedeninin ailesine geri verilmesi için imzalanan kampaya belgesinde, ceza alan rahip Safronov’un da imzası var.


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