Musk’ın şirketine onay: İnsan deneylerine başlıyorlar

Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:53

Güncelleme: 20.09.2023 - 15:53

Milyarder girişimci Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, felçli hastalarda kullanılmak üzere beyin implantının ilk insan deneyi için denek seçmeye başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını duyurdu.



Açıklamada boyna alınan darbe sonucunda yaşanan servikal omurilik yaralanması veya ALS (amiyotrofik lateral skleroz) nedeniyle felç olan kişilerin çalışmaya katılabileceği belirtildi. Ancak tamamlanması yaklaşık altı yıl sürecek olan denemeye kaç deneğin kaydedileceği belirtilmedi.



Reuters'ta yer alan habere göre, Neuralink çalışmada, bir beyin bilgisayar arayüzü (BCI) implantının robot aracılığıyla koordinasyon merkezini kontrol eden bölgeye cerrahi olarak yerleştirileceğini belirtti. İlk hedeflerinin insanların sadece düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



Mevcut ve eski çalışanlara göre, daha önce cihazı 10 hastaya yerleştirebilmek için onay almayı uman şirket, kurumun güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından hasta sayısını azaltmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmüştü.



FDA'nın nihayetinde kaç hastaya onay verdiği bilinmezken, Neuralink için büyük hedefleri olan Musk, "obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi hastalıkların tedavisinde çiplerin hızlı cerrahi işlemleri kolaylaştıracağını" söyledi.



Şirket Mayıs ayında hayvanlar üzerinde yaptığı deneyler nedeniyle halihazırda federal inceleme altındayken, ilk insan klinik deneyi için FDA'dan izin aldığını açıkladı.



Uzmanlar, BCI cihazının insanlarda kullanım için güvenli olduğu kanıtlansa bile, girişimin ticari izin almasının muhtemelen on yıldan fazla süreceğini ifade etti.

