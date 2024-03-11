Müslümanlara 'güvenlik' desteği: Milyonlarca sterlinlik fon sağlayacak

İngiltere'de hükümet, Müslümanlara ait ibadethane, okul ve toplum merkezlerinin güvenliği için gelecek 4 yılda 117 milyon sterlinlik fon sağlanacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:25
Müslümanlara 'güvenlik' desteği: Milyonlarca sterlinlik fon sağlayacak
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İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslümanlara ait kurumların güvenliği için son bir yılda 29,4 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar lira) harcandığı bildirildi.

Buna 7 Ekim'den sonra ayrılan 4,9 milyon sterlinlik (yaklaşık 200 milyon lira) ek fonun da dahil olduğu belirtilen açıklamada, gelecek 4 yıl için bu kurumların güvenliğinde kullanılmak üzere 117 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,8 milyar lira) fon sağlanacağı bilgisi verildi.

Yahudilere ait kurumların güvenliği için gelecek 4 yılda 70 milyon sterlinlik fon sağlanacağı anlatılan açıklamada, Müslüman nüfusunun Yahudi nüfusundan 14 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

7 Ekim sonrası iki dini gruba yönelik nefret suçlarında artış olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bugünkü açıklama, Müslümanlara karşı saldırı, tehdit, taciz ve diğer nefret suçlarının hoş görülmeyeceğine dair güvence sağlayan uzun vadeli bir destek paketine işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin sağlayacağı fon, Müslümanlara ait kurumlara güvenlik kamerası, alarm sistemleri ve parmaklık sistemleri gibi güvenlik teknolojilerinin montajında kullanılacak.

Daha önce açıklanan "Camiler İçin Koruyucu Güvenlik Programı" kapsamında sağlanacak fondan yararlanmak isteyen ibadethane ve kurumların, programa kayıt olmaları gerekecek.

Ayrıca fonun 31 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,2 milyar lira) kısmı demokratik süreçler ve aşırıcılıkla mücadele eden kurumlara destek için ayrılacak.

İçişleri Bakanı James Cleverly, açıklamasında toplumda Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) yerinin olmadığını vurguladı.

Cleverly, "Orta Doğu'da yaşananların Britanya Müslümanlarına karşı suçları haklı çıkarmak için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Başbakan'ın da açıkça belirttiği gibi İngiltere Müslümanlarının yanındayız" ifadelerini kullandı.

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat da "Bu fon, hükümetin nefret suçları, tehdit ve Müslümanlara karşı suçların karşısında olduğunun bir göstergesidir. Polis ve toplumdaki paydaşlarımızla Müslümanların güvenliği için yakın çalışıyoruz" bilgisini verdi.


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