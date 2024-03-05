İngiltere bu olayı konuşuyor: Genç Suçlular Kurumu'nda 'soyunma' skandalı!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:57

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:57

İngiliz genç kız mahkumun, ülkedeki en "zorlu" çocuklardan bazılarının yer aldığı Batı Yorkshire'daki Genç Suçlular Kurumu'nda kıyafetlerinin zorla çıkarıldığı bildirildi.

Cezaevleri Başmüfettişi Charlie Taylor, geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında yapılan teftişlerden elde edilen bulgular karşısında "derin bir şok" yaşadığını söyledi.

Müfettişler, kendilerine zarar vermeye çalışan kızları durdurmak için görevlilerin genellikle "geceleri defalarca" müdahale etmek zorunda kaldıklarını ve bu bölgenin "ülkedeki tüm cezaevleri arasında en yüksek kendine zarar verme oranına" sahip olduğunu söyledi.

Raporda, burada tutulan üç kızın geçtiğimiz yıl meydana gelen kendine zarar verme olaylarının yarısından fazlasını oluşturduğu ve bu olayların "güç kullanımı ve personele yönelik saldırıların temel nedeni" olduğu belirtildi.

Taylor, "Yetişkin erkek memurların, son derece savunmasız bir kızı bir değil iki kez zapt edip soyduğunu görmek bizi derinden sarstı. Şüphesiz ciddi bir zararı önlemek için hareket etmiş olsalar da, birden fazla erkeğin onu yere yatırıp kıyafetlerini çıkarması daha fazla travmaya neden olacaktır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Çocuk İnfaz Kurumu yetkililerine göre, memurlar hayati tehlike arz eden bir duruma müdahale ediyorlardı ve kızın kendisine zarar vermesini önlemek için harekete geçtiler, kadın personel daha önce saldırıya uğradıkları için orada değildi.

Ancak raporda, "söz konusu kızın davranışlarının ne kadar öngörülebilir olduğu" göz önüne alındığında, kurumun kadın memur bulundurmamak için "hiçbir mazereti" olmadığı da belirtildi.

Geçtiğimiz 12 ay içinde 24 çocuk çıplak aramaya maruz kaldığı ve bunların 12'sinin 165 çocuğun kaldığı cezaevinde gerçekleştiği rapor edildi.

Cezaevi yöneticileri, çıplak arama kararını kayıt altına almış olsalar da, "hiçbirinin kısıtlama yetkisini kayıt altına almadığı" kaydedildi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü, kısıtlamanın "nadir durumlarda", "çocuğa, diğer çocuklara veya personele ciddi zarar gelmesini önlemek için başka bir alternatif olmadığında" çocuklar üzerinde kullanıldığını söyledi.