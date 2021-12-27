Myanmar’da cunta vahşeti
Myanmar’da yönetime el koyan ordu güçleri ile Karen Ulusal Birliği ve diğer direniş güçleri arasındaki çatışmalar yüzünden çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Tanıklar, çatışmalardan kaçan 30’dan fazla kişinin ordu tarafından durdurularak katledildiğini bildirdiler.
Myanmar’da 1 Şubat’ta yönetime el koyan ordunun, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi katlettiği, ardından cesetlerini ateşe verdiği bildirildi. Save the Children (Çocukları Kurtarın) örgütü, onlarca kişinin yanmış bedenlerinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklamada, örgütün iki üyesinin kayıp olduğunu bildirdi.
Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin yakın Mo So köyünde yapılan ve insan hakları örgütlerinin cuntayı sorumlu tuttuğu katliamla ilgili sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda, yanmış araçlar ve çevresinde yanmış bedenler görülüyor.
Olay yerine gittiğini söyleyen bir köylü, AP’ye, kurbanların Mo So’nun hemen yanındaki Koi Ngan köyü yakınlarında silahlı direniş grupları ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalardan kaçtığını belirtti.
Köylü, kurbanların kasabanın batısındaki mülteci kamplarına giderken, askerler tarafından tutuklandıktan sonra öldürüldüklerini savundu.
Hükümetin iddialar hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Ancak devlete ait Myanma Alinn günlük gazetesine göre, Mo So yakınlarında dün Karenni Ulusal İlerici Partisi olarak bilinen silahlı etnik güçlerinin üyeleri ve orduya karşı olanlar, “şüpheli” araçlara binerek ordunun “dur” ihtarına uymadı ve saldırdı.
Ayrıca orduyla savaşmak için eğitime katılacak yeni üyelerin aralarında olduğu grubun seyahat ettiği yedi araç yangında kül oldu.
AP’ye konuşan tanık, kalıntıların tanınmayacak şekilde yakıldığını, tıbbi malzeme ve yiyeceklerle birlikte çocuk ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.
Öldürüldükleri anı görmediğini ancak ölenlerin bazılarının Mo So köylüleri olduğuna inandığını ifade eden tanık, yakalananların yerel olarak örgütlenmiş milis grupların üyeleri olduğunu reddetti.
Karen İnsan Hakları Grubu Direktörü Banyar Khun Aung, “Bu iğrenç bir suç ve Noel dönemindeki en kötü olay. Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.
Save the Children, olay yerinde bulunan iki üyesinin kayıp olduğunu, üyelerini taşıyan özel aracın saldırıya uğradığı ve yakıldığını duyurdu.
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