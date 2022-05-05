NASA, uzaylılarla temasa geçmek için uzaya çıplak insan resimleri gönderecek
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaylıların dikkatini çekmek için yakında uzaya çıplak insan resimleri gönderileceğini duyurdu.
İnsanlığın uzayda değişik yaşam formlarına yönelik arayışı sürerken, kamuoyunun ilgisini çekecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
The Sun gazetesinde yer alan bir habere göre NASA, "Galaksideki işaret" isimli bir proje kapsamında, uzaya çıplak insan resimleri gönderileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, DNA dizilimlerinin yanında çıplak erkek ve kadın figürleri olacak.
NASA, bu proje ile Samanyolu ve diğer galaksilerde var olabilecek dünya dışı uygarlıklara bir mesaj göndermeyi amaçlıyor.
İKİLİ KOD
NASA'nın açıklamasında, resimlerdeki figürlerin erkek veya kadın ana hatlarına sahip olacağı; bununla beraber, ikili kodlu bir mesaj da içereceği kaydedildi. Bilim insanları, ikili kodun dünya dışı varlıklar tarafından kapsamlı bir şekilde anlaşılabileceğine inanıyor.
İLK DEĞİL
Bu, NASA'nın uzaylılarla temas kurmak için çıplak insan resimleri kullandığı ilk sefer değil. 1972'teki Pioneer 10 ve 1973'teki Pioneer 11 görevleri kapsamında uzaya gönderilen plaketlerde de çıplak insan figürleri yer almıştı.
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