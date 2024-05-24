NATO-Rusya gerilimi Baltık Denizi'ne sıçradı: Sınırı belirleyen şamandıralar kaldırıldı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:55

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:55

Rusya, dün gece Narva nehrinde Rusya ile Estonya arasındaki sınırı belirleyen ışıklı şamandıraları kaldırdı.

Bu gelişme, Rusya'nın Finlandiya ve Estonya ile olan deniz sınırlarını tek taraflı olarak değiştirme niyetinde olduğunu belirten önceki haberlerin ardından yaşandı.

Estonya polisi ve sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Narva nehrine yelken rotalarını işaretlemek üzere yerleştirilen 50 şamandıradan 24'ünün Perşembe günü erken saatlerde kaldırıldığı belirtildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, şamandıraların kaldırılmasını provokatif bir sınır olayı olarak değerlendirdiğini ve derhal bir açıklama ve şamandıraların iadesini talep edeceğini söyledi.

Açıklamada, “Rusya'nın gecenin karanlığında gerçekleştirdiği bu eylem, komşularıyla olan sınırları da dâhil olmak üzere, Rusya'nın provokatif davranışlarının daha geniş bir modeline uymaktadır” denildi.

Nehir yatağında meydana gelen doğal değişikliklerin nakliye rotalarının her yıl yeniden belirlenmesini gerekli kıldığı belirtilerek, Rusya ile Estonya arasındaki şamandıraların yerinin Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana tartışmalı olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Salı günü Baltık Denizi'ndeki deniz sınırlarını yeniden tanımlayacak bir yasa tasarısı açıklayarak Baltık ve diğer kuzey Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oldu ve jeopolitik gerilimleri körükledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı karar taslağına göre Moskova, Ocak 2025'ten itibaren Baltık Denizi'nde Finlandiya ve Litvanya ile deniz sınırlarını değiştirerek karasularını genişletmeyi planlıyor. Yeniden tanımlanan koordinatların, Moskova'nın denizin Finlandiya ve Litvanya bölgelerini Rusya olarak ilan etmesini sağlayacağı iddia ediliyor.

Tasarı metni 21 Mayıs'ta Kanunlar Sicili'nin resmi internet sitesinde yayınlanmış ve daha sonra kaldırılmıştı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, tepki göstererek “Bu kez Baltık Denizi'ndeki niyetleri konusunda korku, belirsizlik ve şüphe yaymaya çalışan bir başka Rus hibrid operasyonu devam ediyor. Bu NATO ve AB'ye karşı açık bir tırmanmadır ve uygun şekilde sert bir yanıtla karşılanmalıdır” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Baltık Denizi sınırlarının uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini ve savunma bakanlığının sınırı netleştirmek için yaptığı çalışmanın teknik nitelikte olduğunu söyledi.