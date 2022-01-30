NATO: Ukrayna'ya birlik yerleştirme planımız yok

30 Ocak 2022 Pazar, 15:06

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir Rus işgali durumunda NATO'nun üye ülke olmayan Ukrayna'ya savaş birlikleri gönderme planı olmadığını söyledi.

BBC Televizyonu'na konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "Ukrayna'ya NATO askeri yerleştirmeyi reddedip reddetmeyeceği" sorusuna, "Ukrayna'ya NATO muharebe birlikleri yerleştirme planımız yok... Destek sağlamaya odaklanıyoruz" dedi.

Stoltenberg, "NATO üyesi olmakla Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ülke ile ortak olmak arasında fark var. Bunda hiç şüphe yok" diye konuştu.

"HAZIR OL" EMRİ VERDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifakın caydırıcılığı artırmak için Doğu Avrupa’daki askeri gücünü büyütme kararı verdiğini açıklamıştı. Karara gerekçe olarak Rusya’nın Ukrayna sınırında asker yığmasını gösteren Stoltenberg, "Binlerce askere ‘hazır ol’ emrini verdiklerini" belirtirken "NATO müttefiklerinin daha fazla gemi ve savaş jeti yollayacağını" söylemişti.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME KAMPANYASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise önceki gün yaptığı açıklamada, sınırda Rus asker sayısının arttığını, fakat durumun geçen yıla oranla daha gergin olmadığını söylemişti. Farklı olanın bu yıl dünyada bu konuda yanlış bir bilgilendirme kampanyası başlatılması olduğunu söyleyen Zelensky, “Yabancı gazeteciler gelsinler, Ukrayna’yı görsünler. Burada sokaklarda tanklar mı geziyor, görsünler. Bizim böyle bir paniğe ihtiyacımız yok” demişti.

ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini kaydetmiş, Beyaz Saray açıklamasında ise Biden’ın Rusya’nın gelecek ay Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylediği aktarılmıştı. Reuters’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde ise “Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın noktalara kan bankası ve diğer tıbbi sistem ve gereçlerin gönderdiği” iddia edildi.

