NATO'dan Batılı ülkelere çağrı: Uzun süreli bir çatışmaya hazırlanın

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:48

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gündeme ilişkin BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Jens Stoltenberg, Batılı ülkelerin Rusya ile yaşanan gerilim sırasında Ukrayna'yı desteklemeleri için "uzun vadeli bir plana ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Stoltenberg, "Uzun vadeye hazırlıklı olmalıyız, çünkü sizin de fark ettiğiniz gibi Rusya'nın Ukrayna üzerinde kontrol kurma hedefinden vazgeçmeye niyeti yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun başarılarının Kiev için "yakın bir zafer" olduğu yönünde yanıltıcı bir izlenim yaratmaması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna birlikleri birkaç aydır karşı saldırılar düzenliyor, ancak Rusya'nın da seferber olduğunu ve ordusuna takviye yaptığını biliyoruz ve seferber olanların birçoğu şu anda eğitiliyor. Tüm bunlar (Rus güçlerinin) savaşın devamına ve olası yeni bir saldırı girişimine hazırlandığını gösteriyor" dedi.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Stoltenberg, Ukrayna'nın Batı'nın askeri desteğine şiddetle ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Çoğu savaş barış görüşmeleriyle sona erer. Bu savaşta da muhtemelen böyle olacaktır. Ancak, Ukrayna için barışın hangi koşullarda sağlanacağının tamamen savaş alanındaki güç dengesine bağlı olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.

Stoltenberg konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dolayısıyla, Ukrayna'nın Avrupa'da egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet olarak kazandığı konumu pekiştirecek bir barış anlaşması istiyorsak, Ukrayna'ya destek vermeliyiz. Buna askeri destek de dahil, çünkü Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ve Ukrayna'yı egemen, bağımsız bir Avrupa devleti olarak tanımaya ikna etmenin tek yolu bu."