NATO'dan İsveç açıklaması: Biraz zaman alacak

Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:53

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:53

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının Ekim ayına kadar sürebileceği ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jens Stoltenberg, "Bu normal bir durum" dedi.

Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya giden yolu açısından "sevinçli bir hafta" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Elbette Türk parlamentosunda gerçekleşecek bir prosedür var ve bunun ne kadar süreceğini söyleyemem. Ancak tüm parlamentolarda bunun biraz zaman alması normaldir, çünkü bir komite prosedürü ve bir genel kurul prosedürü gerektirir" dedi.

İSVEÇ'TEN GELEN AÇIKLAMA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasının Ekim ayından önce gerçekleşebileceğini söyledi.

Kendisine "TBMM'nin yaz tatiline rağmen toplanabileceği" bilgisi verildiğini öne süren Billström, "Bu bilgiye dayanarak, bunu oldukça sakin karşılayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Billström, "Vilnius zirvesi sona ermeden önce Türk Dışişleri Bakanı meslektaşımla konuşma fırsatı buldum ve Türk parlamentosunun, henüz başlamamış olan yaz tatili sırasında bile kısa sürede toplantıya çağrılabileceği konusunda güvence aldım" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakan Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesini hatırlatan Billström, "Liderler, bu onayın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır. Biz de buna sadık kalmalıyız" dedi.