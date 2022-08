NATO'dan komşu ülkelere 'Rusya' uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'te İşçi Partisinin Utoya adasında düzenlediği yaz kampına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değinen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hakkındaki arzularında başarılı olamaması bizim çıkarımıza. Putin'in istediğini askeri güçle elde edebileceğini gördüğü bir dünya bizim için daha tehlikeli bir dünya olacaktır. Rusya bu savaşı kazanırsa Putin şiddetin işe yaradığını teyit etmiş olacak. Sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir" dedi.

Rusya'nın ilerlemesinin durduğunu, Ukrayna'nın bazı bölgeleri geri aldığını belirten Stoltenberg, bir yandan da NATO'nun barışı korumak için doğuda mevcudiyetini artırdığını hatırlattı.

Stoltenberg, Rusya'nın saldırısının ardından NATO'nun daha fazla birlik içinde hareket ettiğini, Finlandiya ve İsveç gibi yeni üyeler almaya hazırlandığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"ABD Senatosu katılım protokollerini onayladı. Böylece Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan müttefik ülke sayısı 23'e çıktı. Birçoğu da ulusal süreçlerini tamamlamaya yakın. Bu da şu ana kadar NATO'nun modern tarihindeki en hızlı katılım süreci olmuş durumda."

It was an honour to address the @aufnorge summer camp on Utøya, a place that has such deep meaning in my life. In a more dangerous world, we must always stand up for our values. This includes supporting #Ukraine’s fundamental right to self-defence from Russia’s war of aggression. pic.twitter.com/aWu9huXAr6