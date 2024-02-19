Navalni protestoları ülkeyi sardı: Yüzlerce kişiye hapis cezası!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:39

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:39

Rusya’da muhalif lider Aleksei Navalni’nin Cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protesto gösterileri sürüyor.

Rus polisi protestolara katılanlara müdahalede bulunurken, ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 400’ü geçti.

Protestoların yoğun bir şekilde devam ettiği St. Petersburg’da gözaltına alınan 200’de fazla Navalni destekçisinden 154’ü protesto yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Bağımsız medya kuruluşları ve insan hakları kuruluşları ülkenin farklı şehirlerinde de benzer cezaların verildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından cuma günü yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Navalni’nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası’ndaki cezaevinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Navalni’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “3 No’lu cezaevinde hükümlü Navalni, 16 Şubat’ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi” ifadelerine yer verilmişti.

Dün yapılan açıklamada ise Navalni’nin ölüm nedeni “ani ölüm sendromu” olarak açıklanmıştı.