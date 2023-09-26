Nelson Mandela'nın torunu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:26

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:26

Nelson Mandela'nın torunu Zoleka Mandela, 43 yaşında kanserle mücadele ederken hayatını kaybetti.

news24'ün aktardığına göre, karaciğer, akciğer, beyin ve omuriliğinde kanser hücreleri tespit edilen Zoleka'nın 18 Eylül'de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Son taramaların Zoleka'nın hastalığında pulmoner fibrozis ve birkaç emboli (kan pıhtısı) dahil olmak üzere önemli ilerleme olduğu belirtildi.

NELSON MANDELA

Nelson Rolihlahla Mandela ya da kabile adıyla Madiba, Güney Afrikalı Anti Apartheid (ayrımcılık karşıtı) aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahİ devlet başkanı olarak biliniyor.

Mandela, 1994'te ilk defa tüm halkın katıldığı seçimlerde devlet başkanı seçilmiştir. Yönetimi, Apartheid'ın mirasının dağılmasına, ırkçılığı engellemeye, fakirlik ve eşitsizliğe odaklanmıştır.

Siyasi görüş olarak Demokratik Sosyalist olan Mandela, Afrika Ulusal Konseyi siyasi partisinde 1990'dan 1999'a kadar parti başkanlığı yapmıştır.

Mandela, Güney Afrika'da "Ulusun Babası" olarak görülüyor.

8 Haziran 2013'te hastaneye kaldırılan Mandela, 5 Aralık 2013'te öldü.