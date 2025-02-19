Nesli tükendi sanılan bir balık türü, bir asır sonra yeniden görüldü

20. yüzyılın başlarında neslinin tükendiği düşünülen nadir bir balık türünün, Hindistan'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada yeniden ortaya çıktığı görüldü.

Nesli tükendi sanılan bir balık türü, bir asır sonra yeniden görüldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:58

Bir asırdır neslinin tükendiği düşünülen Chel yılanbaşı (Channa amphibeus), Hindistan'daki araştırmacılar tarafından 2024 yılında üç kez kaydedildi.

1918-1933 yılları arasında Hindistan’ın Himalaya bölgesinde son kez görülen Chel yılanbaşı, bilim insanları tarafından nesli tükenmiş kabul edilmişti. Ancak Zootaxa dergisinde yayınlanan yeni bir makale, bu inanışı çürüterek balığın Batı Bengal’deki Chel Nehri kıyısında yeniden keşfedildiğini doğruladı.

Araştırmacılar, yerel kabilelerin bu balığı besin kaynağı olarak kullandığına dair gelen bir ihbarı takip ederek Chel yılanbaşını keşfetmeyi başardı.

TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Mumbai merkezli Thackeray Wildlife Foundation tarafından yapılan açıklamada, Chel yılanbaşının tüm yılanbaşı türleri arasında en büyük boyuta sahip olduğu vurgulandı.

Bu tatlı su türü, parlak yeşil pulları ve sarı çizgileriyle dikkat çekerken, gözden kaçması zor olan belirgin desenleriyle tanınıyor.

BİLİM DÜNYASINDAKİ YANKILARI

Ünlü yaban hayatı biyoloğu Forrest Galante, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır bilim insanları Chel yılanbaşını bulmak için Hindistan’ı karış karış aradı. Sonunda varlığını kanıtlayabildik" ifadelerini kullandı.

Thackeray Wildlife Foundation'ın kurucusu Tejas Thackeray ise, “Bu keşif, nesli tükendiği düşünülen türlerin hâlâ hayatta olabileceğini gösteriyor ve araştırmanın devamlılığının önemini kanıtlıyor” dedi.


Etiketler: #Hindistan #balık

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