Netanyahu, Filistin'e yönetim şartı koştu: Tam egemenlikleri bulunmayacak

16 Aralık 2022 Cuma, 17:30

İsrail hükümetini kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, ABD'den bağımsız bir radyo kanalı olan NPR'ye verdiği röportajda, "Evet, formülüm çok basit, kalıcı olacak tek barış, bizim savunacağımız barıştır. Bizim savunabileceğimiz şey ise Filistinlilerin bizim hayatımızı tehdit eden değil sadece kendi kendilerini yönetmek için gerekli tüm yetkilere sahip olmasıdır" dedi.

Bunun da herhangi bir siyasi düzenlemede güvenliğin İsrail'in elinde kalması gerektiği anlamına geldiğini söyleyen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyorum, Joe Biden ABD Başkan (Barack Obama döneminde) Yardımcısı iken İsrail'deydi ve bana şöyle dedi: 'Ama Bibi, bu tam egemenlik değil'. Ona dedim ki: 'Haklısın Joe ama bu sürdürülebilir tek şey.'"

BEN-GVİR'E GENİŞ YETKİLER VERİLMESİNİ SAVUNDU

Netanyahu, kurduğu hükümette Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nı verdiği aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Lideri Itamar Ben-Gvir'e güvenlik konusunda geniş yetkiler verilmesini savundu.

Yönetimde sorumluluk aldığında Ben-Gvir'in tutumlarının değişeceği, daha farklı olacağı öngörüsünde bulunan Netanyahu, yönetimin sorumluluğu beraberinde getirdiğini yani yönetimde olunca durumun mutlaka farklı olacağını ve böyle olmasını garanti edeceğini söyledi.

İsrail'de iç güvenliğin deforme olduğunu ve bunun büyük bir soruna dönüştüğünü kaydeden Netanyahu, Ben-Gvir'in partisinin de seçimlerde bu temel üzerine yarıştığını ekleyerek, şunları söyledi:

"Ben-Gvir, 'Arapların ve Yahudilerin, genel olarak vatandaşların güvenliğini tesis edebileceğini' söylüyor. Bu onun seçim propagandasıydı. Şu an ortada bir koalisyon var ve ona kendisine bunun için fırsat verileceğini söyledim."