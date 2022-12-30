New York Times yazdı: Akdeniz'deki Moskova

30 Aralık 2022 Cuma, 17:05

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin üzerinden 300'den fazla geçti. İşgalin başlaması ile yüz binlerce Rus ve Ukrayna vatandaşı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı ve kendilerine sığınacak bir yer aradı.

ABD'nin köklü gazetesi New York Times, Türkiye'nin de savaş mağdurlarına güvenli bir liman olması hakkında "Akdeniz'deki Moskova:Uzaklardaki Savaş Bir Türk Tatil Beldesini Dönüştürüyor" başlıklı bir haber yayımladı.

New York Times (NYTimes) gazetesi, halihazırda çok sayıda Rus ve Ukraynalı'nın yaşadığı Antalya'ya için "Rus ve Ukraynalı nüfus, kentteki Türk nüfusunu geçti" dedi.

NYTimes, Antalya'da dondurma satıcılığı yapan Kaan Devran Öztürk'ün ifadelerine yer verdi. Öztürk, "Sanki bir sabah uyandık ve artık hiç Türkçe kelime duymuyoruz. Hepsi Rusça. Türkler kendi ülkelerinde yabancı gibi hissediyorlar" dedi.

Gazete, Rusya'dan ve Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan kişiler arasında asker kaçakları, hükümetleriyle ters düşenler, ülkelerindeki ekonomik sıkıntılardan korkan ve daha sıcak, güneşli bir iklimde yeni bir hayata başlamak isteyenlerin olduğunu belirtti.

Antalya halkının halihazırda yerleşik olan Rus ve Ukraynalılara alışık olduğundan bahseden NYTimes, bu yılki Rus ve Ukraynalı akının Rusların ve Ukraynalıların yaşadıkları yerlerde varlıklarını önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

NYTimes, "(Rus ve Ukraynalılar) Türkiye'ye çok ihtiyaç duyulan dövizi getirerek ekonominin ayakta kalmasına yardımcı oldular, ancak konut fiyatlarını da artırdılar. Türkler, artan konut fiyatlarından şikayetçi. Türkler, yeni komşularının ne kadar kalacağının ve olası bir 'sosyal doku bozulması yaşanacak mı?' merakı içindiler" dedi.

Habere göre Antalya'da emlak derneği başkanı İsmail Çağlar, bu yılki akının boyutunun konut fiyatlarının üç katına çıkmasına neden olduğunu ve Rus emlak komisyoncularının başta Ruslar olmak üzere mülk sahiplerinden fahiş ücretler almasına ve Türk rakiplerini saf dışı bırakmasına olanak sağladığını söyledi.

Çağlar, "Artık yerleştikleri için görünür durumdalar. Çocuklarıyla birlikte sahilde dolaşıyorlar. Çocuklarıyla bir kafede oturuyorlar. Her yerdeler. İnsanlar turist olduklarını ve savaştan sonra geri döneceklerini düşünüyorlar. Ben buna inanmıyorum çünkü Antalya gerçekten cennet gibi. Şu havaya bir bakın! Rusya'da böyle bir hava nerede var?" ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'daki yabancı sayısının iki yıl içinde 177 bini aştığını ve bunun 50 bini Rus, 18 bini ukraynalı olduğunu söyledi.

Antalya'da yabancılara satışı yapılan konut sayısının 19 bin olduğunu belirten NYTimes, nüfusu Antalya'nın nüfusundan beş kat fazla olan İstanbul'dan sonra Türkiye'deki en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

NYTimes haberinde, "Türk yetkililer, bu yoğunluğu sınırlamak için Antalya'daki 10 mahalleyi yeni yabancı sakinlere kapattı ve bu da onları şehrin diğer bölgelerine itti" dedi.

Antalya'nın kaleiçi mevkiinde bulunan Aziz Alypios Ortodoks Kilisesi rahibi Vladimir Rusanen'in demecine de yer verdi.

Rusanen, kilise içerisinde Rus ve Ukraynalıların birbirlerine karşı nefret beslemelerine izin vermediğini "Bu savaşın her iki tarafında da ölen insanları olan ailelerimiz var. Kilise insanların şifa bulduğu ruhani bir hastanedir. Siyasi söylemleri mabede taşımak için inşa edilmemiştir" sözleriyle belirtti.