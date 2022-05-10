Nijerya: Bugüne kadar 51 binden fazla terörist teslim oldu

10 Mayıs 2022 Salı, 14:22

Nijerya'da teröristlere karşılan yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, katıldığı televizyonda programında, son zamanlarda teröristlere karşı operasyonlarda ciddi başarı kaydedildiğini belirtti.

Christopher Musa, Boko Haram elebaşı Ebubekir Şekau'nun ölümünden sonra birçok fırsat kapısının açıldığını aktararak, teröristlere karşı operasyonlarda bölge sakinlerinin askerlere yardımcı olduğunu ifade etti.

Musa, "Bugüne kadar 51 binden fazla Boko Haram-ISWAP üyesi ve aileleri bize teslim oldu. Bunların hepsini gözaltına aldık" dedi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.