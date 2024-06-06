Belçika hazırlık maçında Karadağ'ı 2 golle devirdi!
EURO 2024 öncesinde Belçika, hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.
EURO 2024 öncesinde E Grubu'nda yer alan Belçika, hazırlık maçında Karadağ'ı konuk etti.
Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele, Belçika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kevin De Bruyne ve 90+3'te penaltıdan Leandro Trossard kaydetti.
Karadağ'da Milos Brnovic ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier ikinci yarıda yerini Castagne'ye bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni başkan Ekrem İmamoğlu
- Türkiye'den 5 üniversite ilk 500'de
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- Yerine kayyum atanan Akış'a hapis cezası
- Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası!
- Çiftliğinde 10 binden fazla ceset parçası bulundu!
- Akşener Saray'a çıkıyor
- Erdoğan ile görüşmesinin tarihini verdi
- Saray'da sürpriz görüşme sona erdi
- 'Hakkari bunun ilk adımı'