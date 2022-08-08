Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 28 terörist öldürüldü
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya ordusu, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda aralarında örgütün elebaşı Alhaji Modu'nun bulunduğu 28 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist de yaralı şekilde kaçtı.
Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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