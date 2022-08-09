Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışma: 6 kişi öldü

09 Ağustos 2022 Salı, 13:02

Nijerya İslami Hareketi (IMN) Medya Koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, Kaduna eyaletine bağlı Zaria bölgesinde dün düzenledikleri aşure etkinliklerine polisin müdahale ettiğini söyledi.

Soje, şiddet olaylarında 6 IMN üyesinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

Soje ayrıca, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydederek, bazı IMN üyelerinin polisin tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Jalinge, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade etti.

IMN'NİN FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Nijerya'da güvenlik güçleri ile IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsinde bulunan Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu belirlenen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti. Ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.