Nikaragua nerededir? Nikaragua'nın başkenti neresi? Nikaragua hangi para birimini kullanıyor?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:23

Nikaragua Cumhuriyeti, 29.495 km²'lik yüz ölçümüyle Orta Amerika kıstağının en büyük ülkesidir.

NİKARAGUA NEREDEDİR?

Ülke, kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika ile komşudur. Ülkenin batısı Büyük Okyanus, doğusu ise Karayip Denizi ile çevrilidir. Nikaragua 11 ile 14 derece kuzey enlemleri arasında bulunur.

NİKARAGUA'NIN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Nikaragua'nın başkenti Managua'dır. Nüfusun yaklaşık beşte biri bu kentte yaşamaktadır.

NİKARAGUA'NIN NÜFUSU

Nüfusun büyük kısmı batı kıyısında yaşar. Kentlerde oturanların toplam nüfus içindeki oranı % 54'ü bulur. Toplam nüfus 5,891,199'dir. Toplam nüfusun % 86'sını Mestizolar (% 69) ve beyazlar (% 17) oluşturur.

NİKARAGUA'NIN PARA BİRİMİ

Nikaragua'nın para birimi 'Kordoba'dır.

NİKARAGUA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Nikaragua'da resmi dil İspanyolca'dır. Ancak ülkede Miskitoca, İngilizce, Ramaca, Sumoca, Garifunaca dilleri de konuşulmkatadır.

NİKARAGUA TARİHİ

Christopher Columbus tarafından 1502 yılında Nikaragua kıyıları keşfedildiğinde ülkede Miskitolar gibi birçok yerli kabile vardı. Konkistador Francisco Hernández de Córdoba Garanada ve Léon’de 1524’te bir yerleşme merkezleri kurdu. 17. ve 18. yüzyıllarda İspanyollar Nikaragua’nın büyük bölümünü sömürge hâline getirmişlerdir.

1821'de bağımsızlığını kazanan Nikaragua, bir süre Meksika ile daha sonra Orta Amerika Birleşik Devletleri ile birleşti. Nihayet 1838’de bağımsız ayrı bir cumhuriyet oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, yirminci yüzyıl başlarında son olarak 1926 ve 1933 yılları arasında olmak üzere defalarca ülkeyi işgal etti.

NİKARAGUA, HOLLANDA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ NEDEN SONLANDIRDI?

Nikaragua Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, bu kararın, Nikaragua'nın iç işlerine müdahale edilmesinin bir sonucu olarak verildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, "Hollanda'nın, Nikaragualı ailelere tehditlerle hakaret eden ve hakaret etmeye devam eden tutarlı müdahaleci ve yeni sömürgeci konumuyla bağlantılı olarak, diplomatik ilişkileri derhal sona erdirme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

ORTEGA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Nikaragua lideri Daniel Ortega, Hollanda'nın Orta Amerika Büyükelçisi Christine Pirenne'nin, ülkesinin iç işlerine müdahale etmesini kınadı ve bir daha Nikaragua'yı ziyaret etmemesi gerektiğini söyledi.

Ortega, Hollanda hükümetini "emperyalist" olarak tanımlayarak, "Bu yeni sömürgeci ve emperyalizm yanlısı hükümet tarafından diplomasinin aksine ve Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden misyonun sürekli saldırıları, bizi bu önlemi almaya zorluyor" dedi.

Ortega, "Dünya'nın imparatorlarını ve sömürgecilerini biliyoruz, hiçbir şey ve hiç kimse onların insanlığa karşı suçlarını bize unutturamaz" ifadelerini kullandı.