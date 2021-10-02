Ninjayım dedi, özel kuvvet askerlerine kılıçla saldırdı: 2 yaralı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 14:05

Ninja kıyafetlerine bürünmüş Gino Rivera (35) adındaki saldırgan, California'nın yaklaşık 100 mil kuzeyindeki Mojave Çölü'nde bulunan Inyokern Havalimanı'nda, gece 01:00 sularında, ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlere saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan, askerlerden birini yanında bulundurduğu katana (samuray kılıcı) ile yaraladı. Saldırgan ayrıca kaçarken, hangarın penceresinden diğer bir askerin kafasına da büyük bir kaya parçası fırlattı.

Kern County polis gücünden yapılan açıklamaya göre, saldırgan olay yerine intikal eden polis tarafından havalimanı dışında yakalanarak tutuklandı.

(2/4) The Ridgecrest Police Department also responded to the scene and located the suspect on Inyokern Road. The suspect, identified as Gino Rivera (35), refused to follow commands and brandished the sword at deputies. Non-lethal rounds were deployed but were ineffective. pic.twitter.com/xLCyPNkZrN — Kern County Sheriff's Office (@KernCoSheriff) October 1, 2021

OLAY NASIL OLDU?

Pentagon'un resmi yayın organı Stars and Stripes tarafından paylaşılan bilgilere göre, ninja kıyafetli, kılıçlı saldırgan ilk olarak hangar yakınlarında sigara içen bir çavuşa yaklaştı ve "Kim olduğumu biliyor musun?" dedi. Çavuş, "Hayır" yanıtını verdikten sonra saldırgan bu defa da "Ailem nerede biliyor musun?" diye sordu ve yine "Hayır" yanıtını alınca çavuşa kılıçla saldırdı. Dizine ve bacağına kılıç darbeleri alan çavuş can havliyle çitten atlayarak havalimanı idari binasına sığındı ve 911'i aradı. Ninja saldırgan bu sırada, kapıları ve pencereleri tekmeleyip yumruklamaktaydı.

Olaydan kısa bir süre sonra saldırganın suç mahalinden ayrıldığı söylendi, ancak saldırgan, elinde 'büyük bir asfalt blok' ile geri döndü ve elindeki parçayı üst rütbeli bir subayın başına fırlatarak onu da yaraladı.

Inyokern Havalimanı, California



'GECE AVCILARI' AV OLDU

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıya maruz kalan askerler hafif şekilde yaralandı. ABD Özel Harekat Komutanlığı'na göre, yaralanan her iki asker de "gece operasyonlarındaki yeterlilikleri" nedeniyle "Gece Avcıları" olarak adlandırılan 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'na (SOAR) mensuptu.

Havaalanından kaçtıktan sonra tutuklanan Rivera cinayete teşebbüs, ölümcül silahla saldırı, tutuklamaya direnmek, vandalizm ve bir barış görevlisini engellemek gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya. Rivera'nın saldırıdaki motivasyonu ise şimdilik bilinmiyor.