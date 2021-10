Ninjayım dedi, özel kuvvet askerlerine kılıçla saldırdı: 2 yaralı

Ninja kıyafetlerine bürünmüş Gino Rivera (35) adındaki saldırgan, California'nın yaklaşık 100 mil kuzeyindeki Mojave Çölü'nde bulunan Inyokern Havalimanı'nda, gece 01:00 sularında, ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlere saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan, askerlerden birini yanında bulundurduğu katana (samuray kılıcı) ile yaraladı. Saldırgan ayrıca kaçarken, hangarın penceresinden diğer bir askerin kafasına da büyük bir kaya parçası fırlattı.

Kern County polis gücünden yapılan açıklamaya göre, saldırgan olay yerine intikal eden polis tarafından havalimanı dışında yakalanarak tutuklandı.

(2/4) The Ridgecrest Police Department also responded to the scene and located the suspect on Inyokern Road. The suspect, identified as Gino Rivera (35), refused to follow commands and brandished the sword at deputies. Non-lethal rounds were deployed but were ineffective. pic.twitter.com/xLCyPNkZrN