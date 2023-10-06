Nobel 2023 Barış Ödülü kadın haklarına verildi

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:32

Nobel Barış Ödülü, İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele nedeniyle onurlandırılan hapisteki kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi.

Noveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, Mohammadi'nin "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etme mücadelesi nedeniyle" onurlandırıldığını belirtti.

Reiss-Andersen, "Cesur mücadelesi, kendisine çok büyük bedeller ödetti" ifadesinde bulundu. Reiss-Andersen ayrıca, İran rejimin kendisini 13 kez tutukladığını, beş kez mahkum ettiğini ve toplam 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırdığını söyledi.

Mohammadi, kadınlar için zorunlu başörtüsü ve ölüm cezasına karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle son yirmi yılın büyük bir bölümünü hapiste geçirdi.

Nobel ödülünün sahibi olan Mohammadi, bu yıl 11 milyon İsveç Kronu'na (yaklaşık 27 milyon TL) yükseltilen ödülün sahibi oldu.