Nobel 2023 Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla Fransız Moungi G. Bawendi, ABD'li Louis E. Brus ve Rus Alekseyi I. Ekimov oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:20
Nobel 2023 Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı
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İsveç Kraliyet Akadamesi, Fransa doğumlu Moungi Bawendi, ABD'li Louis E. Brus ve Rusya doğumlu Alekseyi I. Ekimov, "kuantum noktaları olarak bilinen küçük parçacıklar üzerine yaptıkları araştırmalar" sebebiyle Nobel 2023 Kimya Ödülü'nü kazandıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Televizyondan veya led lambalardan yayılan ışığa ya da tümör dokusunu çıkaran cerrahlara rehberlik edebilecek bu küçük bileşenleri üretmeyi başardılar" ifadesi kullanıldı.

Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) profesörlük yapan Fransız kimyager Bawendi, İsveç basınında ödül kazandığının sızdırılmasına ilişkin gazetecilere konuştu. Bawendi, haberler karşısında "şoke olduğunu" ve sızdırılan raporları görmediğini söyledi. 

Nobel ödülünün sahibi olan kimyagerler, bu yıl 11 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 27 milyon TL) yükseltilen ödülün sahibi oldu.


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