Nobel 2023 Fizik Ödülü sahipleri açıklandı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:05

Güncelleme: 03.10.2023 - 13:16

Nobel 2023 Fizik Ödülünü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne LHuillier kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye (1 saniye yaklaşık 31,71 yıl eder) ışık atımları üreten deneysel yöntemlerle 2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandılar" denildi.

Açıklamada, "Ödül sahiplerinin deneyleri, atosaniye cinsinden ölçülebilecek kadar kısa ışık darbeleri üretti. Böylece bu darbelerin atom ve moleküllerin içindeki süreçlerin görüntülerini sağlamak için kullanılabileceğini gösterdi" ifadesi yer aldı.

Nobel kazanan fizikçiler ayrıca, bu yıl 11 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 27 milyon TL) yükseltilen ödülün de sahibi oldu.