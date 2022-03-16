Norveç bu yaz Avrupa'ya daha fazla gaz sağlayacak

16 Mart 2022 Çarşamba, 13:41

Norveçli devlet kontrolünde çok uluslu enerji şirketi Equinor bugün yaptığı açıklamada, Norveç'in önümüzdeki aylarda doğal gaz üretimini artıracağını, üretimi yaz boyunca normalden yüksek tutacağını ve Avrupa'ya kıtlık ve artan fiyatlar sırasında daha büyük hacimler sunacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, hali hazırda yüksek olan gaz fiyatlarına katkıda bulundu ve Avrupa ülkelerinin kış tüketiminden dolayı tükenen depoları doldurmaya ve Rus arzına alternatifler bulmaya çabalamasına neden oldu.

Equinor, boru hattı operatörü Gassco ile birlikte bazı bakımları erteleyerek ve diğer ayarlamaları yaparak daha fazla gaz tedarik edeceğini söyledi. Equinor yöneticisi Irene Rummelhoff yaptığı açıklamada, "Bu yaz daha fazla gaz ihraç edebiliriz" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Norveç hükümetinin ayarladığı üretim izinleri, Oseberg sahasının 30 Eylül'e kadar olan dönemde gaz ihracatını yaklaşık 1 milyar metreküp (bcm) artırmasını sağlarken, Heidrun sahası bu yıl 0,4 bcm artabilir. Equinor, "1.4 milyar metreküp gaz, bir yıl boyunca yaklaşık 1.4 milyon Avrupa evinin gaz talebini karşılıyor" şeklinde açıkladı.

Equinor, ayrıca, Kuzey Denizi'nin en büyük gaz kaynağı olan Trol sahasının, diğer sahaların kesintiye uğraması durumunda üretimi artırabileceğini ve böylece arzın genel sağlamlığını iyileştirebileceğini söyledi.

NORVEÇ GAZ ÜRETİMİ AB'NİN GAZ TALEBİNİN DÖRTTE ÜÇÜNÜ KARŞILIYOR

Norveç hükümeti verilerine göre, 2021'de Norveç'in gaz üretimi, Avrupa Birliği ve İngiltere'deki gaz talebinin yaklaşık dörtte birini karşılarken, Rusya son yıllarda Avrupa'nın ihtiyaçlarının yaklaşık üçte birini karşıladı.

Norveç petrol ve gaz sahaları tam kapasiteye yakın üretim yaparken, bazı durumlarda petrol ve gaz karışımı ayarlanabilir. Hükümet, ülkenin zaman içinde üretimini en üst düzeye çıkarabilmesini sağlamak için alanlar için kotalar belirler.