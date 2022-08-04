Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı
Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Norveç Kralı V. Harald hastaneye kaldırıldı. Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Kral Harald’ın başkent Oslo’da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi’nin bir parçası olan Rikshospitalet’e kaldırıldığı ifade edildi.
Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020’de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Covid-19’a yakalanmıştı.
Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav’ın 17 Ocak 1991’de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.
Video Haberler
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tahminler şaşabilir'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- Soruları çalanlar devleti çalıyor
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'