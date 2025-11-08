Cumhuriyet Gazetesi Logo
Norveç'ten 'Güney Kıbrıs' kararı... Silah ambargosu kaldırıldı!

Norveç'ten 'Güney Kıbrıs' kararı... Silah ambargosu kaldırıldı!

8.11.2025 08:46:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Norveç'ten 'Güney Kıbrıs' kararı... Silah ambargosu kaldırıldı!

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'e teşekkür eden GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, "Bu, ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır" dedi.

Norveç hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'e teşekkür etti.

Hristodulidis, "Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır" ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #ambargo #Norveç #silah #Güney Kıbrıs

İlgili Haberler

Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilk kez büyükelçi atadı
Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilk kez büyükelçi atadı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Türkmenistan'ın GKRY'ye ilk kez büyükelçi atadığını duyurdu.
Tel Aviv'den Güney Kıbrıs’a kaçış başladı: Savaş korkusu marinaları doldurdu
Tel Aviv'den Güney Kıbrıs’a kaçış başladı: Savaş korkusu marinaları doldurdu İran-İsrail gerilimi devam ederken, İsrail'in Herzliya Marina’sı küçük bir tahliye terminaline dönüştü. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailliler, İran saldırıları nedeniyle Herzilya sahilinden teknelere binerek, Güney Kıbrıs'a geçiyor.
Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: 'Ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok'
Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: 'Ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok' Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Abdallah Attari'nin, "Ne Türkiye'ye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok" şeklindeki açıklaması, Ankara'nın uzun yıllardır süregelen Filistin politikası ve desteği göz önüne alındığında dikkat çekici bulundu. Söz konusu beyanın Türkiye'de nasıl karşılanacağı merak konusu.