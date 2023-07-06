Öğrencilere, ChatGPT kullanarak intihal yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 06.07.2023 - 10:28

Yaklaşık 400 üniversite öğrencisi, değerlendirmelerinde kopya çekmek için ChatGPT gibi yapay zeka programlarını kullandıkları gerekçesiyle soruşturmaya uğradı.

Öğrenci gazetesi The Tab tarafından elde edilen rakamlar, 377 Birleşik Krallık üniversite öğrencisinin ödevlerinde kopya çektikleri gerekçesiyle soruşturmaya uğradığını gösteriyor.

Bunlardan şu ana kadar en az 146'sının "suçlu" bulunduğu kaydedilirken, düzinelerce üniversitede soruşturmaların halen devam ettiği belirtildi.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında açıklanan veriler, Birleşik Krallık'taki tüm üniversitelerin yüzde 40'ında bu sorunun yaşandığını da gösteriyor.

Bu üniversiteler arasında LSE, UCL ve Glasgow Üniversitesi gibi 24 Russell Group Üniversitesi'nden 23'ü de yer alıyor.

Artan sayılara rağmen bazı üniversiteler, sorunun henüz yüzeyini görmeye başladıkları için gerçek sayıların "önemli ölçüde daha yüksek" olabileceğini söylüyor.