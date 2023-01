Öğretmen, öğrencisine saldırdıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Humble Lisesi'nde bir öğretmeni sınıfta tartışma yaşadığı bir öğrencisine saldırdı.

Başka bir öğrenci tarafından kaydedilen video görüntülerinde, öğretmenin öğrenciye saldırdığı ve onu sürüklediği görülüyor.

Olaydan sonra darp edilen öğrencinin topalladığı, koltuk değneği kullandığı, vücudunda morluklar ve şişlikler oluştuğu öğrenildi.

Öğrencinin sınıfta "gürültü" yaptığı ve kurallara uymadığı iddia edilerek, öğretmenin öfkelendiği belirtildi.

Humble ISD teacher caught on camera assaulting student, slammed him against wall https://t.co/CPXrFQhya5 pic.twitter.com/f8oPCk67IG