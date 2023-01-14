Öğretmen, öğrencisine saldırdıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:14

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 10:14

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Humble Lisesi'nde bir öğretmeni sınıfta tartışma yaşadığı bir öğrencisine saldırdı.

Başka bir öğrenci tarafından kaydedilen video görüntülerinde, öğretmenin öğrenciye saldırdığı ve onu sürüklediği görülüyor.

Olaydan sonra darp edilen öğrencinin topalladığı, koltuk değneği kullandığı, vücudunda morluklar ve şişlikler oluştuğu öğrenildi.

Öğrencinin sınıfta "gürültü" yaptığı ve kurallara uymadığı iddia edilerek, öğretmenin öfkelendiği belirtildi.

Humble ISD teacher caught on camera assaulting student, slammed him against wall https://t.co/CPXrFQhya5 pic.twitter.com/f8oPCk67IG — Chris Walker (@WalkerATX) January 13, 2023

"ÖĞRETMEN, OĞLUMU YERE ÇARPIYOR"

Öğrencinin babası Elvert Bolden şunları söyledi, "Bu video, onu yakaladığı, masa ve sandalyelere savurduğu ve ardından duvara çarptığı andı. Bu çok üzücü. Peki bu bir öğretmen için uygun bir davranış mı? Öğrencilerin, öğretmeni onun üzerinden kaldırmaya çalıştığını görüyorsunuz ve o sürekli olarak neden bana ellerinizi sürüyorsunuz diye bağırıyor. Sonra öğretmen onu yere çarpıyor ve öğretmen onun üstüne çıkıyor" dedi.

BABA BOLDEN YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Bolden, öğretmen hakkında iddia edilen saldırı nedeniyle yasal işlem başlatılması çağrısında bulunarak, "Tutuklanmasını ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. Öğretmenlik lisansının iptal edilmesini istiyorum. Herhangi bir eyalette herhangi bir okula gitmesini ve bunu tekrar yapması durumunda başka bir çocuğa öğretmenlik yapabilmesini istemiyorum. Eğer orada olsaydım hapse girmiş olurdum" diye konuştu.

Baba Bolden, oğlunun öğretmene el kaldırmadığını da söyledi.

OKULDAN AÇIKLAMA GELDİ

Humble Bağımsız Okullar Departmanı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyuran bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu olay yaşanmamalıydı. Bu kabul edilemez. Öğretmen izne çıkarılmıştır. Soruşturma devam etmektedir ve soruşturma sonuçlandığında geri dönmesi olası değildir" dedi.