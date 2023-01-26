Öğretmenler, öğrencilere ceza vererek dondurucu soğukta dışarıya bıraktı

İngiltere'de özel bir ilkokulda öğretmenler, sınıftaki çocukların gürültü yapmasının ardından ceza olarak öğrencileri dışarıya çıkartıp, soğukta bıraktıkları bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:47
Öğretmenler, öğrencilere ceza vererek dondurucu soğukta dışarıya bıraktı
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İngiltere'de bir okuldaki öğretmenlerin, dört yaşından küçük çocuklara sınıfta sessiz olmadıkları için bir "ceza" vermesi, ebeveynleri öfkelendirdi.

Sınıftaki çocukların, öğretmenler tarafından bir "ceza" olarak dondurucu soğukta sadece tişörtleriyle dışarıda bırakıldıkları bildirildi.

Öfkeli ebeveynler Francis Askew adlı ilkokulundan şikayetçi olarak, bu cezayı "iğrenç" olarak nitelendirdiler.

Çocukların hiçbirinin mont ya da süveter giymediği söylenirken, ebeveynler havanın sıfırın altında olduğunu ve okulun yaşanan olaydan dolayı özür dilediğini aktardılar.

Özel ilkokulu işleten The Constellation Trust şirketi, "Okul, ebeveynlerin endişelerini çok ciddiye almıştır. Çocuklar yıl boyunca dış mekanı kullanmaya teşvik edilmektedir. Az sayıda çocuktan kısa bir süre için dışarıda sıraya girmeleri istenmiştir. Okul, olaya karışan çocukların ailelerinden özür dilemiştir" açıklamasında bulundu.


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