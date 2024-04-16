Okyanuslar ısındı, mercanlar dördüncü kez ağardı!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:30

Güncelleme: 16.04.2024 - 08:30

NOAA ve Uluslararası Mercan Resifleri Girişimi tarafından mercan resiflerine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şubat 2023'ten beri yapılan gözlemler sonucunda 53 ülke ve bölgedeki mercan resiflerinin ağardığı kaydedildi. Bu gelişmenin dünya genelinde dördüncü ağarma vakası olduğu belirtildi.

Mercan ağarmasının, stres altındaki mercanların besin kaynakları olan ve onlara renklerini veren algleri dışarı atmasıyla meydana geldiği ifade edildi. Bu durumun şiddetli ve uzun süreli olması halinde mercanların ölebileceği aktarıldı.

Mercanların ağarmasının farklı bölgelerde zaman zaman meydana geldiği ancak küresel ölçekte ağarma ilan edilebilmesi için büyük okyanusların her birinde önemli ağarmanın belgelenmesi gerektiği kaydedildi.

NOAA Mercan Resifi Birimi Gözlem Koordinatörü Derek Manzello, "Okyanuslar ısınmaya devam ettikçe mercan ağarması daha sık ve şiddetli hale geliyor" ifadesini kullandı.

Dünya genelindeki son küresel mercan ağarması 2014-2017 döneminde meydana gelmişti.