Olayı fırsata çevirdi: Saldırı sonrası gözler Trump’ın dev projesine çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Hilton’da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında yaşanan silahlı olayın, Beyaz Saray’da inşa edilen yeni balo salonu tamamlanmış olsaydı hiç yaşanmayacağını savundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son 150 yıldır başkanların, askeri yetkililerin ve güvenlik kurumlarının Beyaz Saray yerleşkesinde büyük, güvenli ve korunaklı bir balo salonu istediğini öne sürdü.

Trump, yapımı süren salonun “askeri düzeyde gizli” güvenlik özelliklerine sahip olacağını belirterek, “Bu salon yeterince hızlı tamamlanamıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni yapının dünyanın en güvenli binası olarak tanımladığı The White House arazisi içinde bulunduğunu vurgulayan Trump, mevcut otellerde olduğu gibi üst katlardan kontrolsüz kişilerin giriş yapamayacağını savundu.

“KURŞUN GEÇİRMEZ VE DRON GEÇİRMEZ”

Silahlı olay sonrası düzenlenen basın toplantısında da projeyi savunan Trump, “Planladığımız tüm özelliklere ihtiyacımız var. Daha büyük bir salon ve çok daha güvenli. Drone geçirmez. Kurşun geçirmez camlara sahip” dedi.

Trump, Gizli Servis ve ordunun da bu projeyi desteklediğini öne sürdü.

Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, eski Doğu Kanadı’nın bulunduğu alan üzerine inşa edilen 90 bin metrekarelik balo salonunun büyük devlet davetleri ve resmi organizasyonlar için kullanılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, zanlının otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" yanıtını vermişti.