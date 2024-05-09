Olimpiyat ateşi 2024 Paris Olimpiyatları için Fransa'ya ulaştı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:58

Olimpiyat ateşini taşıyan 19. yüzyıldan kalma yelkenli gemi Belem göründüğünde kalabalıklar çarşamba günü erken saatlerde Marsilya'nın Eski Limanı'nda toplanmaya başladı. Fransa'nın en büyük ikinci kentinde, masmavi bir gökyüzü altında düzenlenen deniz geçidinde 1.000'den fazla tekne Belem'e katıldı.

Alev Çarşamba akşamı dört kez Olimpiyat madalyası kazanan Fransız yüzücü Florent Manaudou tarafından taşınarak karaya çıkarıldı ve paralimpik sporcu Nantenin Keita'ya verildi. Keita da ateşi Marsilya doğumlu Fransız rap yıldızı Jul'a verdi ve Jul 150,000 kişilik bir kalabalığın önünde Olimpiyat kazanını yaktı.





TÖRENE MACRON DA KATILDI

Belediye yetkilileri, 26 Temmuz'da başlayacak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'ndan sadece üç ay önce kutlamaların başlangıcına işaret eden etkinliğin canlı yayınını dünya çapında bir milyardan fazla kişinin izlemesini bekliyor.

Kutlamada aralarında eski NBA yıldızı Tony Parker ve futbol efsanesi Didier Drogba'nın da bulunduğu çok sayıda spor yıldızı yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da törende hazır bulundu. Gün havai fişek gösterileri ve ücretsiz bir konserle sona erdi.





Belem'in Yunanistan'dan getirdiği alev 12 gün süren yolculuk boyunca gemideki günlük yaşamın bir parçası haline geldi, hatta yemeklerde mürettebata katıldı ve sert havalarda korundu.

Perşembe günü, meşale, anakara ve denizaşırı bölgeler de dahil olmak üzere Fransa'da, 11.000 meşale taşıyıcısının katılacağı ve 65 bölge ile 450'den fazla kasaba ve şehirden geçeceği 68 günlük, 7.500 millik bir yürüyüşe başlayacak. Güzergah Lascaux antik mağaraları, Carcassonne ortaçağ kalesi, Versailles Sarayı ve Mont Saint-Michel gibi ikonik yerleri içeriyor.

"OYUNLAR EVE DÖNÜYOR"

Olimpiyat meşalesi turu Joan of Arc'tan Charles de Gaulle'e ve şarkıcı Edith Piaf'a kadar önemli Fransız kültürel figürlerini öne çıkarmaktadır. Bayrak yarışı 26 Temmuz'da Paris'te, Seine Nehri üzerinde düzenlenen ilk açılış töreniyle sona erecek.

Baş organizatör Tony Estanguet, Paris'in Oyunlara en son ev sahipliği yapmasından bu yana geçen 100 yıla atıfta bulunarak "Oyunlar eve dönüyor" diyerek tarihi önemi ifade etti. Modern Olimpik hareketin kurucusu Pierre de Coubertin'e ev sahipliği yapan ve 1900 Oyunlarına ev sahipliği yapan Fransa, Olimpiyat tarihinin merkezinde yer almaya devam ediyor.





Marsilya'daki tören, son zamanlarda yüksek bilet maliyetleri ve oyunların düzenlendiği şehirlerdeki aksaklıklar nedeniyle eleştirilen organizasyon komitesini de test etti. Fransa'nın en yüksek terör alarmı verildi ve yaklaşık 6,000 kolluk kuvveti görevlendirildi.

Aralarında terörle mücadele SWAT ekibi ve drone karşıtı görevlilerin de bulunduğu yaklaşık 200 güvenlik mensubu meşaleye yolculuğu boyunca eşlik edecek.

Hem Olimpiyat hem de Paralimpik Oyunları için kullanılan 2024 Olimpiyat meşalesi, hafif çelik tasarımı ve simetrik şekliyle saflığı ve eşitliği sembolize ediyor.