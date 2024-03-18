2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Laura Kenny'den şok karar!

Britanyalı bisikletçi Laura Kenny, yaz ayında düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi emeklilik kararı aldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:11
2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Laura Kenny'den şok karar!
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Britanya'nın en başarılı olimpik kadın sporcusu Laura Kenny, bisiklet kariyerine son verdi.

OLİMPİYAT ÖNCESİ EMEKLİLİK KARARI

BBC'ye açıklamada bulunan 31 yaşındaki Kenny, "Her zaman derinlerde bir yerde, doğru anın ne zaman olacağını biliyordum. Artık bisikletimi asmanın zamanı geldi. Bir süredir aklımdaydı. Çocuklarınızı ve ailenizi evde bırakmanın fedakarlıkları gerçekten çok büyük. Bu, verilmesi gereken büyük bir karar" ifadelerini kullandı.

Pist bisikletinde 5 olimpiyat altını, 7 dünya ve 14 Avrupa şampiyonluğu elde eden Kenny'nin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılması bekleniyordu.


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