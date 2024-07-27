Olimpiyatlar, Paris’te yağan yağmurun altında nehirde geçit töreni ve konserlerle başladı
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kalifelelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kalifelelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.
Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Lady Gaga, Notre-Dame Katedrali'nin yakınında Fransız kabare şarkısının da repertuarında olduğu bir performans hayata geçirdi.
Dansçıların şehrin dört bir yanındaki çatılarda performans sahnelediği açılış töreni, tam anlamıyla işitsel, görsel bir renk cümbüşü olarak tarihe geçti.
Sporcuların yer aldığı tekneler, Paris’in en meşhur yapılarının kenarında yer aldığı 6 kilometrelik nehir boyunca seyircileri selamlayarak uzun bir geçit gerçekleştirdi.
Olimpiyatlar’ın açılış töreninin ilk defa bir stadyumun dışında gerçekleşmesi geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme!
- İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!