OnlyFans yıldızı, orduya katıldı: Onları bitirmek zorundayız
İsrailli OnlyFans yıldızı Natalia Fadeev, Hamas'ın ülkesine yönelik saldırılarına karşı koymak için İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) katıldığını açıkladı.
İsrailli OnlyFans yıldızı Natalia Fadeev, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) katıldığını açıkladı.
Askeri üniformalarla çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Fadeev, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının ardından orduya katıldığını dile getirdi.
Fadeev, sosyal medyada ortaya çıkan korkunç görüntülerin "geceleri kendisini uyutmadığını" da belirterek, "Hamas'ın insanlığa katabileceği hiçbir şey yok. Onları silmek, yok etmek zorundayız" açıklamasında bulundu.
Fadeev, "Korkunç şeyler oluyor, Holokost'tan kurtulanlarınkine benzer hikayeler duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlerinin önüne kurdular, artık tek gelir kapıları oldu
- Kara harekâtı başladı!
- Emekliye bir kötü haber daha
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Teneffüs, sınıf geçme ve devamsızlıkta yeni kararlar!
- Motorine dev zam yolda!
- Kızlarından sonra torunları da ortaya çıktı
- 'Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne!
- Kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?