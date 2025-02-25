Orban’dan tarihi karar: Avrupa’nın en büyük vergi reformu geliyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini belirterek, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere yönelik ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz" dedi.
Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.
Etiketler: #Macaristan #Viktor Orban
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- 'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme
- Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme