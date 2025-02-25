Orban’dan tarihi karar: Avrupa’nın en büyük vergi reformu geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini belirterek, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere yönelik ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

Orban’dan tarihi karar: Avrupa’nın en büyük vergi reformu geliyor
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:49

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz" dedi.

Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.


Etiketler: #Macaristan #Viktor Orban

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