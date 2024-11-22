Vincenzo Montella'dan Macaristan açıklaması: 'Oyuncularımızın yeteneklerinin farkındayız'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:52

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off maçı oynayacak.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, bu kurayı değerlendirdi.

"RAKİP FARK ETMEYECEKTİ"

İtalyan teknik adam, "Belçika, İskoçya, Sırbistan veya Macaristan… Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bildiğiniz gibi, bu yıl mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev başında. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın sahip olduğu yeteneklerin ve onlarla başardıklarımızın farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz" dedi.

CEYHUN KAZANCI'NIN SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise, "Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Tarihimizde en çok maç yaptığımız takımlardan Macaristan ile eşleştik. Onlar da gruplarında iç sahada Almanya ve Hollanda'dan puan aldılar, tek galibiyetlerini ise Bosna-Hersek'e karşı elde ettiler. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık ama biliyorsunuz resmî maçların havası daima farklı olur. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız" diye konuştu.