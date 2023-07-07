Orban'dan Türkiye mesajı: Temas halindeyiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez" dedi.
Macar hükümetinin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.
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