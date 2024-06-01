Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Ortadoğu, son birkaç on yıldır çatışmalarla anılan bir bölge olsa da, aynı zamanda dünyanın en güçlü askeri güçlerine de ev sahipliği yapıyor. İsrail, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkeler, bölgedeki karmaşık dinamiklerde önemli roller oynayan güçlü ordulara sahip.
Ortadoğu, dünyanın en güçlü askeri güçlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. İsrail, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkeler, bölgenin önde gelen güçlerinden sadece birkaçı.
Ortadoğu'daki en güçlü askeri güçleri belirleyen Global Firepower'ın 2024 Askeri Güç Sıralaması'nda 145 ülke hakkında savunma ile ilgili istatistikler sunuldu. Global Firepower, ülkeleri, askeri güç, finansal durum, lojistik yetenekler ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütü içeren PowerIndex değerine göre sıraladı. PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ülkenin teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ayrıca aktif askeri personel, askeri uçaklar, araçlar ve deniz gücü hakkında ek bilgiler de dahil edildi.
TÜRKİYE, AVRUPA'DA GÜÇ PROJEKSİYONU
Gazze'deki son çatışma, İsrail ordusunu küresel sahnede gözler önüne serdi. Bazı tartışmalara rağmen, İsrail'in bölgedeki en güçlü ve teknolojik olarak en gelişmiş ordulardan birine sahip olduğu kabul ediliyor.
Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olup, NATO İttifakı ile olan bağları sayesinde daha da güçlü bir askeri destek alıyor. Türkiye'nin etkileyici askeri gücü, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumunu yansıtıyor. Hava gücü, bir ordunun güçlü olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri olup, Türkiye, dünyanın en büyük hava kuvvetlerinden birine sahip. Bu da Türkiye'ye sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa'da da güç projeksiyonu yapma imkanı sağlıyor.
Bölgedeki diğer güçler arasında Suudi Arabistan ve İran da yer alıyor ve bu ülkeler, bölgesel jeopolitik dinamiklerde rol oynuyor.
Ortadoğu'nun en güçlü orduları:
15. LÜBNAN
Askeri güç skoru: 2.4283 – 145 ülke arasında #118
Aktif askeri personel: 60,000
Toplam askeri uçak: 81
Toplam askeri araç: 4,522
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 69
14. BAHREYN
Askeri güç skoru: 1.7163 – 145 ülke arasında #86
Aktif askeri personel: 18,400
Toplam askeri uçak: 120
Toplam askeri araç: 2,598
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 58
13. YEMEN
Askeri güç skoru: 1.4692 – 145 ülke arasında #81
Aktif askeri personel: 66,700
Toplam askeri uçak: 177
Toplam askeri araç: 4,800
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 38
12. ÜRDÜN
Askeri güç skoru: 1.4651 – 145 ülke arasında #80
Aktif askeri personel: 100,500
Toplam askeri uçak: 265
Toplam askeri araç: 24,148
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 27
11. UMMAN
Askeri güç skoru: 1.4448 – 145 ülke arasında #78
Aktif askeri personel: 42,600
Toplam askeri uçak: 128
Toplam askeri araç: 5,019
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 22
10. KUVEYT
Askeri güç skoru: 1.4261 – 145 ülke arasında #77
Aktif askeri personel: 72,000
Toplam askeri uçak: 144
Toplam askeri araç: 4,409
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123
9. KATAR
Askeri güç skoru: 1.0789 – 145 ülke arasında #63
Aktif askeri personel: 66,550
Toplam askeri uçak: 228
Toplam askeri araç: 5,544
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123
8. SURİYE
Askeri güç skoru: 1.0026 – 145 ülke arasında #60
Aktif askeri personel: 170,000
Toplam askeri uçak: 452
Toplam askeri araç: 14,550
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 47
7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Askeri güç skoru: 0.8083 – 145 ülke arasında #51
Aktif askeri personel: 65,000
Toplam askeri uçak: 560
Toplam askeri araç: 12,253
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 79
6. IRAK
Askeri güç skoru: 0.7441 – 145 ülke arasında #45
Aktif askeri personel: 193,000
Toplam askeri uçak: 371
Toplam askeri araç: 39,872
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 68
5. SUUDİ ARABİSTAN
Askeri güç skoru: 0.3235 – 145 ülke arasında #23
Aktif askeri personel: 257,000
Toplam askeri uçak: 914
Toplam askeri araç: 20,694
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 57
4. İSRAİL
Askeri güç skoru: 0.2596 – 145 ülke arasında #17
Aktif askeri personel: 170,000
Toplam askeri uçak: 612
Toplam askeri araç: 43,407
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 67
3. MISIR
Askeri güç skoru: 0.2283 – 145 ülke arasında #15
Aktif askeri personel: 440,000
Toplam askeri uçak: 1,080
Toplam askeri araç: 77,596
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 140
2. İRAN
Askeri güç skoru: 0.2269 – 145 ülke arasında #14
Aktif askeri personel: 610,000
Toplam askeri uçak: 551
Toplam askeri araç: 65,765
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 101
1. TÜRKİYE
Askeri güç skoru: 0.1697 – 145 ülke arasında #8
Aktif askeri personel: 355,200
Toplam askeri uçak: 1,069
Toplam askeri araç: 55,104
Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 186
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