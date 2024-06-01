Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:58

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:33

Ortadoğu, dünyanın en güçlü askeri güçlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. İsrail, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkeler, bölgenin önde gelen güçlerinden sadece birkaçı.

Ortadoğu'daki en güçlü askeri güçleri belirleyen Global Firepower'ın 2024 Askeri Güç Sıralaması'nda 145 ülke hakkında savunma ile ilgili istatistikler sunuldu. Global Firepower, ülkeleri, askeri güç, finansal durum, lojistik yetenekler ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütü içeren PowerIndex değerine göre sıraladı. PowerIndex değeri ne kadar küçükse, bir ülkenin teorik konvansiyonel savaş kabiliyeti o kadar güçlüdür. Ayrıca aktif askeri personel, askeri uçaklar, araçlar ve deniz gücü hakkında ek bilgiler de dahil edildi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DA GÜÇ PROJEKSİYONU

Gazze'deki son çatışma, İsrail ordusunu küresel sahnede gözler önüne serdi. Bazı tartışmalara rağmen, İsrail'in bölgedeki en güçlü ve teknolojik olarak en gelişmiş ordulardan birine sahip olduğu kabul ediliyor.

Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olup, NATO İttifakı ile olan bağları sayesinde daha da güçlü bir askeri destek alıyor. Türkiye'nin etkileyici askeri gücü, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumunu yansıtıyor. Hava gücü, bir ordunun güçlü olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri olup, Türkiye, dünyanın en büyük hava kuvvetlerinden birine sahip. Bu da Türkiye'ye sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa'da da güç projeksiyonu yapma imkanı sağlıyor.

Bölgedeki diğer güçler arasında Suudi Arabistan ve İran da yer alıyor ve bu ülkeler, bölgesel jeopolitik dinamiklerde rol oynuyor.

Ortadoğu'nun en güçlü orduları:

15. LÜBNAN

Askeri güç skoru: 2.4283 – 145 ülke arasında #118

Aktif askeri personel: 60,000

Toplam askeri uçak: 81

Toplam askeri araç: 4,522

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 69

14. BAHREYN

Askeri güç skoru: 1.7163 – 145 ülke arasında #86

Aktif askeri personel: 18,400

Toplam askeri uçak: 120

Toplam askeri araç: 2,598

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 58

13. YEMEN

Askeri güç skoru: 1.4692 – 145 ülke arasında #81

Aktif askeri personel: 66,700

Toplam askeri uçak: 177

Toplam askeri araç: 4,800

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 38

12. ÜRDÜN

Askeri güç skoru: 1.4651 – 145 ülke arasında #80

Aktif askeri personel: 100,500

Toplam askeri uçak: 265

Toplam askeri araç: 24,148

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 27

11. UMMAN

Askeri güç skoru: 1.4448 – 145 ülke arasında #78

Aktif askeri personel: 42,600

Toplam askeri uçak: 128

Toplam askeri araç: 5,019

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 22

10. KUVEYT

Askeri güç skoru: 1.4261 – 145 ülke arasında #77

Aktif askeri personel: 72,000

Toplam askeri uçak: 144

Toplam askeri araç: 4,409

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123

9. KATAR

Askeri güç skoru: 1.0789 – 145 ülke arasında #63

Aktif askeri personel: 66,550

Toplam askeri uçak: 228

Toplam askeri araç: 5,544

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 123

8. SURİYE

Askeri güç skoru: 1.0026 – 145 ülke arasında #60

Aktif askeri personel: 170,000

Toplam askeri uçak: 452

Toplam askeri araç: 14,550

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 47

7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Askeri güç skoru: 0.8083 – 145 ülke arasında #51

Aktif askeri personel: 65,000

Toplam askeri uçak: 560

Toplam askeri araç: 12,253

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 79

6. IRAK

Askeri güç skoru: 0.7441 – 145 ülke arasında #45

Aktif askeri personel: 193,000

Toplam askeri uçak: 371

Toplam askeri araç: 39,872

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 68

5. SUUDİ ARABİSTAN

Askeri güç skoru: 0.3235 – 145 ülke arasında #23

Aktif askeri personel: 257,000

Toplam askeri uçak: 914

Toplam askeri araç: 20,694

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 57

4. İSRAİL

Askeri güç skoru: 0.2596 – 145 ülke arasında #17

Aktif askeri personel: 170,000

Toplam askeri uçak: 612

Toplam askeri araç: 43,407

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 67

3. MISIR

Askeri güç skoru: 0.2283 – 145 ülke arasında #15

Aktif askeri personel: 440,000

Toplam askeri uçak: 1,080

Toplam askeri araç: 77,596

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 140

2. İRAN

Askeri güç skoru: 0.2269 – 145 ülke arasında #14

Aktif askeri personel: 610,000

Toplam askeri uçak: 551

Toplam askeri araç: 65,765

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 101

1. TÜRKİYE

Askeri güç skoru: 0.1697 – 145 ülke arasında #8

Aktif askeri personel: 355,200

Toplam askeri uçak: 1,069

Toplam askeri araç: 55,104

Toplam deniz gemisi ve denizaltı: 186