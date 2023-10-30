Cumhuriyetin 100 yılına yakışacak Ankara rotası...

Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:30

Güncelleme: 30.10.2023 - 15:30

Türkiye'nin tarihi kökleri ve Cumhuriyet döneminin önemli kilometre taşları, bu yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyetin 100. yılında daha bir anlamlı hale geliyor. Başkent Ankara, bu özel yıla tanıklık etmek isteyen ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya hazır. İşte Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına yakışacak eşsiz bir gezi rotası...

İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ

Atatürk'ün açılışını yapmış olduğu İzmir İktisat Kongresi'nde şöyle bir kısım geçer:

"Askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle desteklenmedikçe sonuçsuz kalacaktır."

Bunun üzerine Cumhuriyet Dönemi'nin özellikle ilk 15 yılında sağlık, eğitim, tarım, ulaşım ve ekonomi başta olma üzere pek çok alanda yapılan gelişelere ışık tutmak bu müzenin amacı.

Aşağıda yer alan resimlerde Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan miras gözler önüne seriliyor. Burada yer alan belgelerde o dönemde kullanlmış olan yazılı belgeler yer alıyor. Dikkat çarpan nokta ise bu belgelerin tamamının yabancı dilde olması. Bu belgeler Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlerin baskısı altında olduğunu net bir şekilde yansıtıyor.

İzmir İktisat Kongresi, birçok zümreden insanın fikirlerini paylaşabildiği ve böylece düşünce birliğie ulaşılabildiği bir yerdi. Lozan Barış Antlaşması, Kabatoj Kanunu, Türkiye İş Bankası'nın kurulması veya Aşar Vergisi'nin kaldırılması gibi ekonomik açıdan belirleyici unsurlar burada tartışılmış, önemli kararlar verilmiştir.

Sağlık Bölümü

Müzede yer alan bölmlerden birinde sağlık alanında yapılan yenilikler net bir şekilde yansıtılmış. Çıkarılmış olan Hıfzıssıhha Kanunu, o dönemde yaygın olan sıtma hastalığı ile mücadele için çeşitli çalışmalar yapıldı.

Eğitim Bölümü

Yeni alfabenin kabulü, köy okullarının kurulması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gibi gelşmeler okuma-yazma oranını arttırmayı, eğitimde birliği sağlamayı amaçladı. Deney ve gözleme dayalı bir eğitim sistemi başlamış oldu.

Tarım Bölümü

Çiftiçinin boynunu büken Aşar Vergisi'nin kaldırılması tarımda ilerleyişi sağladı. Halkın yüzde 80 gibi bir oranda kırsal kesimde hayatını sürdürmesine rağmen tarımda yeterli bir konuma gelinmemişti. Bunun artırılmasını sağlamak amacıyla öncelikle Aşar Vergisi kaldırıldı. Ardından veterinerlik ve ziraat fakülteleri kuruldu. Çiftçileri bilinçlendrimek adına eğitimler verildi, afişler hazırlandı.

CUMHURİYET MÜZESİ

Cumhuriyet Müzesi, aynı zamanda II. TBMM Binası olarak da bilinir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tarihi bir yapıdır. Bu müze, Cumhuriyet dönemi önemli olayları ve kişiliklerine adanmış bir sergiye ev sahipliği yapar.

Müzenin bölümleri:

Meclis Toplantı Salonu: II. TBMM döneminde "Genel Kurul Salonu" olarak kullanılan bu salon, tarihi öneme sahip bir mekan. Birçok önemli kararın alındığı ve büyük atılımların tartışıldığı yer olarak bilinir. Salon, Başkanlık Kürsüsü (Riyaset Divanı), Sefirler Locası, Cumhurbaşkanlığı Şeref Locası, Dinleyiciler ve Basın Locası gibi farklı bölümleri içerir.

Atatürk İlkeleri Odası: Müzede, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin tanıtıldığı özel bir oda bulunur. Burada Atatürk'ün ilke ve devrimlerine dair belgeler ve bilgiler sergilenir.

Atatürk Odası: Atatürk'ün kişisel eşyaları ve anıları bu odada bulunur. Bu alan, Atatürk'ün özel yaşamına ve kişiliğine odaklanır.

Sergi Kısmı: Cumhuriyet Müzesi'nde; eski gazeteler, Atatürk'ün yazdığı yazılar, Atatürk'ün giydiği kıyafetler ve diğer önemli tarihi eserler sergilenir. Bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi ve gelişimini anlatan zengin içerikli bir koleksiyona ev sahipliği yapar.

Kanunlar Kalemi ve İdare Heyeti: II. TBMM döneminin hukuki ve idari süreçlerine ışık tutan bu alanlar, tarihi kararların nasıl alındığını ve yürütüldüğünü gösterir.

Cumhurbaşkanı Odası: TBMM'nin tarihinde görev yapmış cumhurbaşkanlarının anılarına adanmış bu oda, bu kişilerin yaşamlarını ve hizmetlerini anlatır.

Cumhuriyet Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve gelişimini daha yakından incelemek isteyen ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunar. Müze, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin önemli figürlerine ve olaylarına adanmış bir anıt olarak büyük bir öneme sahip.

ANITKABİR

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu önemli bir ulusal anıt ve tarihi bir mekan.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının ardından, defin yeri konusunda çeşitli tartışmalar yaşandı. Naaşının Ankara Etnografya Müzesi'nde kalması önerisi ortaya atıldı.

19 Kasım'da Atatürk'ün naaşı, cenaze töreni ile Ankara'ya getirildi ve Ankara Etnografya Müzesi'nde muhafaza edilmeye başlandı.

Anıt mezarın yerini belirlemek için oluşturulan komisyon, yabancı mimarların da görüşlerini alarak bir rapor hazırladı. Rapora dayanarak anıt mezarın inşa edileceği yer olarak Anıttepe (Rasattepe) seçildi.

Yarışma sonucunda; Johannes Krüger, Arnaldo Foschini ve Emin Onat ile Orhan Arda'ya ait projeler seçildi ve bu projeler hükümet tarafından değerlendirildi.

Anıtkabir, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet devrimlerine olan bağlılığını vurgulayan önemli bir ulusal simge ve her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Bu tarihi mekan, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ve Cumhuriyet'in simgesi olarak büyük bir öneme sahip ve ulusal kimliğin bir parçasını oluşturur.