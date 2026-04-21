Pakistan: 'İran'ın müzakerelere katılımına ilişkin yanıtını hala bekliyoruz'

21.04.2026 19:23:00
İHA
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD-İran arasındaki müzakerelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi beklenen bir sonraki turuna ilişkin, "İran heyetinin müzakerelere katılımına ilişkin resmi yanıtını hala bekliyoruz. İki haftalık ateşkes sona ermeden önce İran’ın müzakerelere katılma kararı kritik önem taşıyor" dedi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İran ile ABD arasında devam edip etmeyeceği merak edilen müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Tarar, yazılı açıklamasında taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmesi beklenen bir sonraki müzakere turunu işaret ederek, "İran heyetinin İslamabad’daki müzakerelere katılımına ilişkin resmi yanıtını hala bekliyoruz. Pakistan, arabulucu olarak İranlı yetkililerle sürekli temas halinde ve diplomasi ile diyalog yolunu izliyor" ifadelerini kullandı.

Tarar, ateşkesin 22 Nisan tarihinde ABD Pasifik Saati ile 04.50’de (TSİ 15.50) sona ereceğinin altını çizerken, "İki haftalık ateşkes sona ermeden önce İran’ın müzakerelere katılma kararı kritik önem taşıyor" dedi.

Tarar, "Pakistan, İran liderliğini ikinci tur görüşmelere katılmaya ikna etmek için samimi çabalar sarf etti ve bu çabalar sürüyor" dedi.

ABD’li ve İranlı heyetler, söz konusu müzakerelerin ilk turu kapsamında 11 Nisan’da İslamabad’da bir araya gelmişti. Yaklaşık 21 saat süren ve yüz yüze görüşmelerin de gerçekleştirildiği temaslar ardından herhangi bir somut sonuca ulaşamamıştı.

Trump 'ikinci turu' duyurmuştu: İran müzakere masasını reddetti iddiası İran basını, İran hükümetinin ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.
Müzakere belirsizliği sürüyor: Pezeşkiyan'dan 'zorbalık' mesajı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD yönetiminin yaklaşımını "yapıcı olmayan ve çelişkili" olarak nitelendirerek, "Taahhütlere bağlılık, her türlü diyaloğun meşru temelidir. İran halkı zorbalığa boyun eğmez" dedi.
ABD kaynakları duyurdu, İran reddetti: İkinci tur müzakereleri çıkmaza mı girdi? İran devlet televizyonu, ABD ile Pakistan’da yapılacağı öne sürülen görüşmeler için henüz hiçbir heyetin yola çıkmadığını açıkladı. Washington kaynakları temasların başlayacağını savunurken, Tahran’dan “tehdit altında müzakere yok” mesajı geldi.